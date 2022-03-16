МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ в Европе на торгах в среду подешевели на 9,6%, закрывшись на уровне 1187 доллара за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены на газ в Европе снижаются

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию чуть выше 1300 долларов, что близко к расчетной цене предыдущего дня — 1313 долларов за тысячу кубометров. Первые часы после волатильного старта цена колебалась в диапазоне 1300-1360 долларов, в середине дня стоимость стабилизовалась ближе к 1230-1280 долларам, а к концу торгов ушла ниже 1200 долларов.

Ценовой максимум составил 1381,9 доллара, минимум — 1150 долларов. Цена закрытия составила 1187,1 доллара, что — с учётом изменения валютных котировок (данные на ICE Futures представлены в евро) — на 9,6% ниже расчётной цены предыдущего торгового дня.

Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность. Она снова резко выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.

Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.