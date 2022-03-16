МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Азербайджанский президент Ильхам Алиев в среду утвердил меморандум о поставках природного газа между Азербайджаном и Турцией, сообщает официальный сайт главы государства.

"Утвержден меморандум о поставках природного газа между Азербайджаном и Турцией. Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с этим. Согласно указу, после вступления в силу меморандума о взаимопонимании министерство энергетики должно обеспечить реализацию его положений", — говорится в сообщении.

В начале года вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявлял, что Баку намерен увеличить поставки газа в Турцию на фоне технических проблем Анкары с импортом из Ирана.