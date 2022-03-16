Между Азербайджаном и Турцией утвержден меморандум о поставках газа
Алиев утвердил меморандум о поставках природного газа между Азербайджаном и Турцией
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Азербайджанский президент Ильхам Алиев в среду утвердил меморандум о поставках природного газа между Азербайджаном и Турцией, сообщает официальный сайт главы государства.
"Утвержден меморандум о поставках природного газа между Азербайджаном и Турцией. Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с этим. Согласно указу, после вступления в силу меморандума о взаимопонимании министерство энергетики должно обеспечить реализацию его положений", — говорится в сообщении.
В начале года вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявлял, что Баку намерен увеличить поставки газа в Турцию на фоне технических проблем Анкары с импортом из Ирана.
https://1prime.ru/energy/20220316/836398409.html
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