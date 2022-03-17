МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. АО "Узбекнефтегаз" рассматривает возможность закупки в Иране нефтегазового сырья, а также совместной реализации проектов по ее переработке, сообщает в четверг пресс-служба узбекской компании.

По данным пресс-службы, делегация "Узбекнефтегаза" в Иране провела переговоры с руководством Национальной нефтяной компании Ирана (NIOC) и руководством Национальной нефтехимической компании (NPC).

"В ходе переговоров с NIOC были рассмотрены возможности локализации и реализации инвестиционных проектов, направленных на поставку в Узбекистан нефтегазового сырья, совместную переработку нефтегазового сырья", — говорится в сообщении на сайте "Узбекнефтегаза".

В свою очередь NPC предложило для совместной реализации с узбекскими компаниями семь проектов в нефтегазохимической сфере по производству метанола, аммиака, пропилена и полипропилена по иранским "ноу-хау" и лицензиям, добавили в пресс-службе.

Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент добывать порядка 70 миллиардов кубометров газа и 8 миллионов тонн жидких углеводородов в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По официальной статистике, добыча нефти в Узбекистане в 2020 году увеличилась на 4,9% — до 733,6 тысячи тонн, газа – снизилась на 17,8%, до 49,739 миллиарда кубометров. Данные по итогам 2021 года не были обнародованы.