МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Правительство Греции в связи с резким ростом цен выделит субсидии на электроэнергию, газ и на бензин, помощь получат 3,2 миллиона граждан, общая сумма выделенных в течение трех месяцев средств составит 1,1 миллиарда евро, сообщили министры на брифинге в четверг.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении в среду сообщил, что власти выделят дополнительные средства на поддержку населения в связи с ростом цен. Подробности представили министры финансов Христос Стайкурас, окружающей среды и энергетики Костас Скрекас, сельского развития и продовольствия Йоргос Георгантас, заместитель министра финансов Тодороса Скилакакиса и официальный представитель правительства Яннис Иконому. Украина оценила убытки из-за боевых действий

Иконому заявил, что меры приняты, чтобы справиться с дополнительным бременем, которое несет ситуация на Украине, и общая сумма мер по поддержке греческого общества на сегодняшний день достигает 4 миллиардов евро.

"Новые меры фокусируются на трех основных направлениях: во-первых, очень значительное увеличение субсидий на электроэнергию для домашних хозяйств и предприятий. Во-вторых, в поддержку самых незащищенных наших сограждан. И в-третьих, топливная субсидия, которая приведет к снижению цен как на бензин, так и на дизельное топливо", — сказал Иконому.

Министр финансов Стайкурас сказал, что после глобального кризиса в области здравоохранения Европа впервые за несколько десятилетий переживает глубокий геополитический кризис, "связанный с российским вторжением на Украину", что вызвало серьезные нарушения в функционировании экономики и высокие государственные и частные расходы. Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО

"Финансовые затраты уже начали отражаться на исполнении национального и, в частности, семейного бюджетов, особенно малообеспеченных слоев населения", — сказал министр и сообщил о мерах поддержки.

"Первое. Мы значительно увеличиваем субсидии на электроэнергию для домашних хозяйств и предприятий. Мы продолжаем субсидировать газ. Мы предоставляем чрезвычайную субсидию на электроэнергию для малого бизнеса. Общая стоимость этой помощи на апрель оценивается в 640 миллионов евро. Второе. Мы поддерживаем наших уязвимых соотечественников. Чрезвычайная помощь предоставляется 1,4 миллиона домохозяйств, насчитывающих более 3,2 миллиона членов, для покрытия части возросших цен на товары и энергию. Помощь будет выплачена до Пасхи", — сказал министр.

По его словам, в апреле получатели пособия получат дополнительно полуторамесячное пособие на ребенка. Размер помощи составляет, в зависимости от размера дохода и от числа детей в семье, от 42 до 210 евро на каждого ребенка.

"Бенефициарами будут 625 тысяч человек, в том числе более 1 миллиона детей", — сказал министр.

Помощь в размере 200 евро получат 677 тысяч малообеспеченных пенсионеров. Общая стоимость помощи составляет 324 миллиона евро.

ТОПЛИВО И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

"Мы субсидируем потребление топлива физическими лицами и снижаем цену на дизельное топливо. Гражданам предоставляется прямая топливная субсидия, которая покрывает значительную часть трехмесячного повышения цен для физических лиц, включая самозанятых. Субсидия будет выдаваться в виде электронной карты типа freedompass (с сертификатом вакцинации), а для граждан, не имеющих возможности ею воспользоваться, сумма будет зачисляться на банковский счет по их выбору", — сказал Стайкурас. Путин заявил о дефолте ЕС и США по обязательствам перед Россией

Право на субсидию имеют физические лица — налоговые резиденты Греции, с задекларированным семейным доходом до 30 тысяч евро в год. Субсидия покроет 60 литров топлива в месяц и будет равна 22 центам за литр. В среднем налогоплательщик расходует 54 литра топлива в месяц. На островах субсидия увеличена и составляет 28 центов за литр. Общая стоимость расходов составляет 130 миллионов евро, сказал Стайкурас.

Субсидии будут выделены и дизельное топливо, до 15 центов за литр, и сумму составит примерно 23 миллиона евро.

В апреле службам такси предоставляется помощь в размере 200 евро, чтобы покрыть часть возросших расходов на топливо.

На дизельное топливо в сельском хозяйстве установлена нулевая ставка акцизного сбора с 1 января по 31 декабря 2022 года, также ставка НДС на удобрения снижается до 6% вместо нынешних 13%.

Министр энергетики Скрекас заявил, что с начала спецоперации на Украине "цены на газ, нефть и электроэнергию были рекордно высокими". Греция продлила прежний порядок въезда для граждан России

"Средняя цена электроэнергии с начала марта по сегодняшний день составляет 312 евро/МВтч, тогда как в январе она составляла 227 евро/МВтч, а в феврале 213 евро/МВтч, что в пять раз выше, чем в прошлом году. Огромный энергетический кризис является общеевропейской проблемой, и крайне необходимо европейское решение", — сказал Скрекас.

По его словам, среднемесячная помощь для среднего домохозяйства, потребляющего до 300 кВтч в месяц, увеличивается с 40 евро в марте до 72 евро в апреле, то есть на 80%.

Общая сумма субсидии для домохозяйств в апреле составляет 218 миллионов евро против 148 миллионов в марте.

Для предприятий-потребителей субсидия удваивается с 65 евро/МВтч в марте до 130 евро/МВтч в апреле.

Государственная субсидия на газ составит 20 евро за МВтч тепловой энергии в марте для всех домохозяйств и всего месячного потребления. Это касается 540 тысяч домохозяйств независимо от дохода, размера дома или поставщика услуг. В то же время газовая компания DEPA Commerce предлагает скидку на март в размере 20 евро за тепловой МВтч, таким образом, суммарная выгода для домохозяйств составляет 40 евро.

"Скачок цен из-за российского вторжения доказывает, что энергетический переход страны является необходимостью, а не роскошью. Единственное надежное решение — более быстрый отказ от импорта ископаемого топлива и динамичный переход к чистой энергии из ВИЭ. Это необходимо как по экономическим, так и по экологическим причинам. Цель правительства и премьер-министра Кириакоса Мицотакиса состоит в том, чтобы сделать Грецию энергонезависимой и конкурентоспособной страной, используя ее богатый ветровой и солнечный потенциал. И в то же время стать центром взаимосвязи и передачи зеленой энергии для всей Европы", — сказал Скрекас.

Рост цен в Греции начался летом прошлого года, а осенью после резкого скачка цен правительство стала вводить меры поддержки населения. В последние недели в повышении цен обвиняют Россию. Оппозиция Греции заявила, что правительство пытается свалить на России провалы в своей политике.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.