МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Переход к директивному изменению цен на нефтепродукты несет в себе риск нарушения экономики переработки нефти, заявил глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов на парламентских слушаниях о мерах для недопущения роста цен на ГСМ в период посевной. В Госдуме предложили регулировать цены на топливо и продукты

Ранее глава комитета Госдумы по промышленности и торговле, единоросс Владимир Гутенев направил на заключение в правительство РФ законопроект о государственном регулировании цен на бензин, продукты питания, строительные материалы и другие товары, список которых будет определять правительство, об этом депутат рассказал РИА Новости.

"Сейчас мы ведем работу по мониторингу всех цен, во всей цепочке: от сырья до переработки в нефтепродукты и нефтехимию. И активно сотрудничаем с Минпромторгом далее по переработке в товары народного потребления. При необходимости будем, конечно, вносить серьезные изменения, но сейчас очень важно это сохранить. Потому что, если мы попытаемся перейти к каким-то более жестким директивным изменениям цен, то мы рискуем нарушить и без того плохую экономику в нефтепереработке", — сказал Рубцов.

"Мы должны работать какое-то время, может быть, даже в убыток, но сохранять переработку, чтобы обеспечивать страну необходимым топливом. Самое главное, чтобы не было дефицита, для этого переработка должна работать хотя бы с минимальной маржинальностью по отношению к ценам на сырье. Цены на сырье в России соответственно тоже сейчас будут приводиться к таким параметрам, чтобы переработка была рентабельной", — добавил он. Путин прокомментировал рост цен на топливо

В свою очередь, отметил Рубцов, демпферный механизм для сглаживания колебаний цен на топливо справляется со своей задачей, а предложенные ранее изменения в его формулу расчета актуальны и в нынешних условиях. При этом Минэнерго РФ выступает за ускоренное принятие законопроекта о донастройке топливного демпфера.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.