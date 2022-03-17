МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Индия изучает все возможности по импорту нефти, в том числе из России, заявил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи. СМИ: Индия и Россия могут перейти на расчеты в альтернативной валюте

"Индия действительно импортирует большую часть нефти, в которой нуждается. Поэтому мы всегда изучаем все возможности на мировых энергетических рынках из-за ситуации, с которой мы сталкиваемся в связи с нашей потребностью в импорте нефти", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности сделки с Россией на поставку 15 миллионов баррелей нефти.

Представитель индийского МИД также подчеркнул, что ряд стран, в том числе в Европе, закупают энергоносители у России.

Багчи добавил, что Индия изучит влияние западных санкций на экономические отношения с Россией.

"Мы будем ждать подробностей о любых односторонних санкциях, чтобы изучить их влияние на наши экономические обмены с Россией. Мы уже говорили об этом — давайте посмотрим, что именно представляют собой санкции, как они влияют, прежде чем мы рассмотрим, какие есть варианты", — сказал он.

Багчи напомнил, что механизм расчетов в национальных валютах между Россией и Индией существовал в прошлом.

"Как вы знаете, в прошлом у нас с Советским Союзом, а потом с Россией был этот механизм расчетов рупия-рубль. Я не осведомлен о том, какое его текущее состояние. Вероятно, этим будет заниматься министерство финансов или Резервный банк Индии… Я знаю, у нас этот механизм существует, но я не знаю, в какой степени он будет использоваться сейчас и возможно ли это вообще", — добавил официальный представитель МИД Индии.

Ранее 15 марта министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, выступая в верхней палате парламента, заявил, что сейчас ведутся переговоры по различным вопросам покупки российской нефти. Как сообщала газета New Indian Express, так он ответил на просьбу прокомментировать информацию из СМИ о том, что Россия предложила продавать свою нефть и другое сырье по сниженным ценам с оплатой в рупиях и рублях. Позднее газета Business Standard со ссылкой на источники сообщила, что Индия может импортировать до 15 миллионов баррелей сырой нефти из России.