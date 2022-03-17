МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Россия и Иран обсудили основные направления взаимодействия в ТЭК, страны настроены на дальнейшую реализацию всех совместных проектов, сообщило Минэнерго РФ.

Министр энергетики России Николай Шульгинов и министр нефти Ирана Джавад Оуджи провели встречу, где "обсудили основные направления взаимодействия России и Ирана в ТЭК", говорится в Telegram-канале российского ведомства.

"Несмотря на внешние факторы, наше двустороннее экономическое сотрудничество продолжает успешно развиваться, в прошлом году мы достигли рекордного товарооборота. Энергетика в этом контексте является одной из важнейших сфер российско-иранского сотрудничества. Мы настроены на дальнейшую, последовательную реализацию всех совместных проектов", – приведены в сообщении слова Шульгинова.

Товарооборот России и Ирана, заявлял ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в прошлом году вырос на 82% и превысил отметку в 4 миллиарда долларов.