МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. "Газпром" в 2021 году перевыполнил план по газификации регионов России, сообщает компания.

"В 2021 году "Газпром" приступил к выполнению новых пятилетних программ развития газоснабжения и газификации, подписанных с 68 субъектами РФ… Отмечено, что планы компании на 2021 год перевыполнены", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Газпрома".

Компания проинформировала, что в рамках реализации программы построено 163 газопровода протяженностью 2,7 тысяч километров. Обеспечены условия для доступа к сетевому газу более 83,6 тысяч домовладений и квартир (почти 128% от планового показателя на 2021 год) и 285 котельных (150% от плана) в 342 населенных пунктах.

Кроме того, "Газпром" провёл реконструкцию и техническое перевооружение 38 ГРС, что позволило увеличить их мощность для подключения новых потребителей.

Также сообщается, что объем работ, запланированный на 2022 год в рамках пятилетних программ развития газоснабжения и газификации, выше, чем в предыдущем году. Предусмотрено создание условий для подключения к сетевому газу свыше 370 населенных пунктов. Мероприятия по догазификации в 2022 году будут проводиться более чем в 21 тысяче газифицированных населенных пунктов.

Президент РФ Владимир Путин в мае 2021 года поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов России, "Газпромом" и иными газораспределительными организациями обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения (технологического присоединения).