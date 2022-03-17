МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Главным драйвером роста цен на газ в Европе стала региональная конкуренция за СПГ с Азией, заявил заместитель начальника управления анализа газовых рынков и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев на 8-м ежегодном международном "СПГ Конгрессе Россия".

"Сильный рост спроса привел к ограничению на рынке СПГ. Жесткая конкуренция между Европой и Азией за гибкие поставки СПГ подняла цены на споте до рекордного уровня", — сказано в его презентации, представленной во время доклада "Конкуренция между Европой и Азией как фактор ценообразования на рынке СПГ".

Докладчик отметил, что дефицит природного газа в подземных хранилищах также дестабилизировал европейский газовый рынок. Фактический уровень запасов почти год был ниже многолетнего среднего уровня на ту же дату. Возникнув весной минувшего года, дефицит газа в европейских "подземках" практически в неизменном объеме, 10–15 миллиардов кубометров, продержался в течение всего года, отмечал Комлев ранее в статье "Ценовой шок" корпоративного журнала "Газпрома". Однако эти размеры дефицита не объясняют нынешний уровень цен, считает он.

Кроме того, рост цен можно объяснить действиями биржевых спекулянтов. Но они могут влиять лишь на краткосрочное движение цен — на несколько дней, максимум — на неделю, подчеркнул представитель "Газпром экспорта".

По словам докладчика, если Европа начнет отказываться от российского газа, это приведет к тому, что новые объемы СПГ уйдут в Азию, а цены вырастут до новых исторических рекордов. Цель Европы наказать Россию выглядит нереализуемой, заключил Комлев.

Ощутимый рост газовых котировок в Европе начался с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу крупнейшего хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.

Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на СПГ в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.