МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Латвия должна рассмотреть возможность перехода на ядерную энергию и постройки еще одного терминала сжиженного газа в Балтийском регионе для уменьшения энергозависимости от России, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

"Нам надо думать, как мы могли бы уменьшить свою зависимость и, в конце концов, совсем перестать покупать газ из России… Нам надо думать об еще одном терминале сжиженного газа в Балтийском регионе… Еще одна из возможностей в будущем — ядерная энергия, малогабаритные атомные электростанции", — сказал Кариньш в четверг на заседании парламента. Его выступление транслировалось на сайте кабмина.

Он отметил, что в настоящее время 40% общей потребляемой энергии в Латвии производится из возобновляемых ресурсов, 36% — из природного газа, 90% которого поступает из России. Премьер подчеркнул, что все меньше самоуправлений используют для централизованного отепления газ и переходят на щепу, которая дешевле и не импортируется из других стран.

Ранее агентство Sputnik Латвия сообщало, что в Латвии обсуждают альтернативные пути поставки газа, на сегодня Балтию необходимым объемом может обеспечить Клайпедский терминал СПГ, однако здесь встает вопрос цены и источников.

Терминал СПГ в литовской Клайпеде заработал в 2014 году. Как утверждал Вильнюс, этот объект должен помочь балтийской республике избавиться от "монополии" "Газпрома". В то же время затраты на него крайне ощутимы для Литвы. Министерству энергетики пришлось разработать законопроект, который призван снизить стоимость поставки топлива на терминал.