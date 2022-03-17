МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Цели "Газпрома" по импортозамещению на 2021 год достигнуты, сообщает компания по итогам заседания правления.

"Правление ПАО "Газпром" приняло к сведению информацию о результатах работ по импортозамещению в 2021 году… На заседании Правления отмечено, что цели по импортозамещению на 2021 год достигнуты", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Газпрома".

Отмечается, что на протяжении многих лет "Газпром" во взаимодействии с российскими научными и промышленными организациями успешно решает задачи по разработке и внедрению высокотехнологичных оборудования и материалов, в том числе импортозамещающих. Наукоемкие отечественные разработки нередко на несколько поколений опережают зарубежные образцы, утверждает компания.

Помимо этого сообщается, что 2016-2021 годах суммарный экономический эффект от внедрения импортозамещающих технологий, оборудования и материалов на объектах Группы "Газпром" оценивается в размере 74,1 миллиарда рублей.