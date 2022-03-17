МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Молдавия не успевает вовремя провести аудит долга компании "Молдовагаз", поэтому рискует в мае остаться без поставок российского газа, если "Газпром" не согласится перенести крайний срок, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Агентство государственных услуг Молдавии 27 января разметило заявку о поиске компании для проведения аудита долга.

"Газпром" сообщил, что односторонний подход молдавской стороны к аудиту задолженности "Молдовогаза" идет вразрез с октябрьскими договоренностями. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила в среду, что аудит провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать.

"Согласно протоколу, до 1 мая "Молдовагаз" должна провести аудит и заключить соглашение о порядке выплаты долга, логично, что Молдавия не успеет реализовать аудит, поэтому существует несколько возможных сценариев. Первый предусматривает, что срок проведения аудита будет отложен. Второй вариант приведет к тому, что "Газпром" откажется поставлять газ в Молдавию и стране придется покупать его в других местах", — заявил Спыну в эфире телеканала TV8.

Он заявил, что власти готовятся к обоим вариантам развития событий. При этом компания "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы прояснить ситуацию, учитывая сложную региональную обстановку. Вице-премьер полагает, что до 20 апреля будет ясно, какой из сценариев ждет Молдавию.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.