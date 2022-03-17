Фьючерсы на газ в Европе закрылись на уровне почти $1200, подорожав на 2,6%
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на торгах в четверг выросли на 2,6%, к закрытию торгов почти достигли 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на уровне примерно 1230 долларов. Котировки в ходе торгов приблизились к отметке 1300 долларов, но так и не достигли её. Ценовой максимум составил 1291 доллар за тысячу кубометров, а минимум — 1176,7 доллара. К закрытию стоимость чуть выросла до 1197,1 доллара, что на 2,6% выше расчётной цены среды — 1167,2 доллара.
Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность. Она снова резко выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.
Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.
Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
https://1prime.ru/energy/20220317/836411836.html