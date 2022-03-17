МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на торгах в четверг выросли на 2,6%, к закрытию торгов почти достигли 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В "Газпром экспорте" назвали причину роста цен на газ в Европе

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на уровне примерно 1230 долларов. Котировки в ходе торгов приблизились к отметке 1300 долларов, но так и не достигли её. Ценовой максимум составил 1291 доллар за тысячу кубометров, а минимум — 1176,7 доллара. К закрытию стоимость чуть выросла до 1197,1 доллара, что на 2,6% выше расчётной цены среды — 1167,2 доллара.

Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность. Она снова резко выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.

Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.

Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.