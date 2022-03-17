МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ, Юлия Троицкая. Нефтяные монархии Персидского залива — Саудовская Аравия и ОАЭ — не пойдут навстречу западным странам в вопросе увеличения нефтедобычи на фоне обострения отношений Запада с Россией и не станут выходить из сделки ОПЕК+, если цены на нефть останутся на прежнем уровне, сказал РИА Новости арабский эксперт по рынку углеводородов Мустафа аль-Базракан.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречи с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ для обсуждения возможного наращивания этими государствами добычи нефти в условиях скачка цен из-за конфликта на Украине.

"Договоренности между Россией, Саудовской Аравией и ОАЭ по уровню добычи нефти все еще действуют, и их нельзя так легко изменить. Из сообщений СМИ нельзя сделать такого вывода, что премьер-министр Великобритании прям пытался изменить позиции Саудовской Аравии и ОАЭ относительно уровня добычи, но ясно, что Саудовская Аравия и ОАЭ не готовы пойти навстречу Великобритании и выйти из сделки ОПЕК+ в нынешних условиях, хотя Великобритания, скорее всего, стремилась к этому в более ранний момент, когда ситуация на рынке грозила дисбалансом", — отметил эксперт.

По его мнению, изменение позиции этих стран в сторону увеличения добычи зависит, в первую очередь, от цен на "черное золото" на мировом рынке, и, если они достигнут величины в 140-150 долларов за баррель, то такое решение может быть принято для стабилизации рынков, но при ценах на уровне 100 долларов за баррель эксперт сомневаться в желании нефтяных аравийских монархий идти навстречу пожеланиям Великобритании.

"Их взаимодействие в рамках ОПЕК+ с Россией способствовало стабилизации рынков, и выход из этой сделки может привести к негативным последствиям", — считает аль-Базракан.