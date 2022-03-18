В "Газпроме" оценили влияние санкций на работу компании
Компания: санкции против РФ не ставят под сомнение непрерывность деятельности "Газпрома"
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Руководство "Газпрома" анализирует влияние на компанию санкций против России, считает, что они не ставят под сомнение непрерывность ее деятельности, говорится в отчете "Газпрома".
"В настоящий момент руководство общества анализирует сложившиеся экономические условия и возможное влияние на деятельность общества. На момент подписания данной отчетности по оценкам руководства общества описанные обстоятельства не ставят под сомнение непрерывность деятельности организации. Руководство общества рассматривает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты", — сообщается в материалах компании.
https://1prime.ru/energy/20220318/836420509.html
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