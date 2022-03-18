МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Закупки Индией нефти у России не должны быть политизированы, заявил правительственный источник агентству Ani на фоне сообщений о том, что Нью-Дели планирует покупать российскую нефть по сниженной цене после резкого роста мировых цен на это сырье в связи с конфликтом вокруг Украины. За чей счет Америка устроила "нефтяной демарш" назло России

Накануне официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи, отвечая в ходе брифинга на вопрос о возможности сделки с Россией на поставку 15 миллионов баррелей нефти сообщил, что Нью-Дели "изучает все возможности на мировых энергетических рынках".

"Законные энергетические сделки Индии не должны политизироваться", — сообщило издание со ссылкой на источник.

"Индия должна продолжать фокусироваться на конкурентоспособных источниках энергии. Мы приветствуем такие предложения от всех производителей. Индийские трейдеры тоже работают на мировых энергетических рынках, чтобы изучить наилучшие варианты", — сказал собеседник издания.

Индия, третий по величине потребитель и импортер нефти в мире, импортирует 80% процентов потребляемой нефти, но только от 2 до 3 % этих закупок приходится на Россию. По словам источника агентства, страны, которые сами обеспечивают себя нефтью или те, которые импортируют нефть из России, не могут выступать за ограничение торговли.

"Российская нефть и газ закупается различными странами по всему миру, особенно Европой. 75% от общего объема российского экспорта природного газа приходится на страны Европы из ОЭСР (например, Германию, Италию, Францию). Европейские страны (такие как Нидерланды, Италия, Польша, Финляндия, Литва, Румыния) также являются крупными импортерами российской сырой нефти", — добавил собеседник издания.

Он отметил, что геополитические события создали серьезные проблемы для энергетической безопасности Индии.

"По очевидным причинам нам пришлось прекратить поставки из Ирана и Венесуэлы. Альтернативные источники часто обходятся дороже", — сказал он

Как сообщило в пятницу издание Times of India со ссылкой на источники, ведущая нефтяная компания страны Indian Oil Corporation в конце прошлой недели купила три миллиона баррелей нефти марки Urals, а компания Hindustan Petroleum на этой купила два миллиона баррелей нефти Urals.