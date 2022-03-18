МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в феврале, по предварительным данным, увеличился по сравнению с окончательными данными за январь на 15 тысяч баррелей в день, или на 0,8%, составив 1,98 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

Согласно итоговым данным за январь, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,965 миллиона баррелей в день.

NPD при этом указывает, что показатель февраля оказался на 7% ниже прогноза организации. В том числе объем добычи нефти в феврале составил 1,763 миллиона баррелей в день, что на 3,7% ниже прогноза NPD и на 1,6% больше уровня января.

Объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил в феврале 208 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 9 тысяч. Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии газа составил 347,8 миллиона кубометров в сутки, что оказалось на 9,3% выше прогноза NPD.

Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти.