2022-03-18T21:21:20+03:00

2022-03-18T21:21:20+03:00

2022-03-18T21:21:20+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220318/836426817.html

В России обсуждают снижение цен на сырье для переработчиков

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МИНПРОМТОРГ И МИНЭНЕРГО ПРОРАБАТЫВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА БАЗОВОЕ ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ — МИНПРОМТОРГ РФ ПРАЙМ, 18.03.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60