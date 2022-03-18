В России обсуждают снижение цен на сырье для переработчиков
МИНПРОМТОРГ И МИНЭНЕРГО ПРОРАБАТЫВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА БАЗОВОЕ ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ — МИНПРОМТОРГ РФ
https://1prime.ru/energy/20220318/836426817.html
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МИНПРОМТОРГ И МИНЭНЕРГО ПРОРАБАТЫВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА БАЗОВОЕ ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ — МИНПРОМТОРГ РФ
https://1prime.ru/energy/20220318/836426817.html
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