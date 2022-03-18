МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Властям Молдавии нужно срочно начать переговоры с "Газпромом", чтобы получить послабления по срокам и сумме оплаты, иначе экономические агенты не смогут оплачивать счета, заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.

"Начиная с 1 апреля Молдавия будет покупать газ по другой формуле: 70% — спот, 30% — нефть, цена будет больше 1200-1300 долларов за тысячу кубометров, сейчас — 540-560 долларов. Властям нужно срочно договариваться с "Газпромом" или найти деньги и компенсировать рост тарифов для населения и экономических агентов, потому что промышленность не сможет производить свои товары с нынешними тарифами на газ и электроэнергию", — заявил Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

Он считает, что Кишинев может попросить "Газпром" продлить на месяц действие "зимней" формулы расчета, попросить пересмотреть контракт или предоставить временные послабления, поскольку ожидается, что в мае стоимость газа снизится.

"Если не получится, то правительство должно найти средства внутри страны или попросить партнеров, которые десятками приезжают в Молдавию. Если оставить все на самотек, то бизнес и промышленность не выживут", — добавил Додон.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

В ноябре 2021 года у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулась с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.