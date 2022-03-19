МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Выход нефтепродуктов на площади около 50 квадратных метров из нефтепродуктопровода, принадлежащего "Транснефти", обнаружили в Омском районе Омской области, сообщили в пресс-службе компании "Транснефть — Западная Сибирь".

Автоматизированная система контроля параметров работы предприятия зафиксировала изменение внутритрубного давления на участке магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Уфа – Омск в субботу в 0.48.

"В ходе обследования МНПП работниками предприятия был обнаружен выход нефтепродуктов в Омском районе Омской области. Общий объем выхода составил менее 8 кубических метров на площади около 50 квадратных метров. Ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей топлива. Угрозы жизни и здоровью населения нет", — рассказали в пресс-службе компании.

На месте работают аварийные бригады "Транснефти", ведется постоянный экологический мониторинг. В пресс-службе добавили, что возможность попадания нефтепродуктов в водоемы исключена. Причины случившегося выясняются.