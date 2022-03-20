МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Согласно данным "Оператора ГТС Украины", объем транзита газа из России через украинскую территорию в воскресенье, 20 марта, ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома". Аналитик рассказал о перспективах сокращения потребления газа в Европе

Так, заявки на прокачку "голубого топлива" через газоизмерительные станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ на 20 марта составляют 106,6 миллиона кубометров.

Транзит держался вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки — с конца февраля.

Итоги дополнительного аукциона на площадке GSA Platform свидетельствуют, что "Газпром" не заказал на полные газовые сутки 20 марта мощности магистрали "Ямал–Европа", по которой газ из РФ через Белоруссию и Польшу идет в Германию. Этот маршрут для компании является балансирующим.

Кроме того, "Газпром" пока воздерживается и от краткосрочного бронирования "Ямала–Европы" на несколько часов в течение дня. Магистраль перешла с 15 марта в реверсный режим работы, то есть поток газа, как показывают данные немецкой компании Gascade, идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

В целом отопительный сезон в Европе близится к завершению. "Газпром" 9 марта сообщал, что забор газа из хранилищ может продолжиться ещё месяц. Заполненность европейских подземных хранилищ (ПХГ) при этом находится на минимальном за многие годы уровне, по данным на утро 19 марта составляет 25,6%.