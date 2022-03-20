В Австрии направят средства из бюджета на борьбу с ростом цен на энергию
Власти Австрии согласовали пакет мер на 2,2 миллиардов евро для борьбы с ростом цен на энергию
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ВЕНА, 20 мар — ПРАЙМ. Власти Австрии согласовали пакет мер на сумму 2,2 миллиарда евро для борьбы с инфляцией и ростом цен на энергию, сообщили в воскресенье министр финансов Маркус Бруннер и министр энергетики Леоноре Гевесслер.
Министры объявили о мерах на совместной пресс-конференции. Энергетический пакет предусматривает, помимо прочего, снижение налогов на газ и электроэнергию, льготы для лиц, регулярно пользующихся общественным транспортом для поездок на работу, снижение цен и расширение видов общественного транспорта, а также поддержку инвестиций в фотоэлектрическую и ветровую энергетику.
"С помощью пакета мер на сумму 2,2 миллиарда мы немедленно помогаем тем, кто в этом нуждается. И с помощью всеобъемлющих мер по защите климата мы пошагово кладём конец зависимости от российского газа", — заявила Гевесслер.
Когда меры будут реализованы и вступят в силу, зависит от процесса одобрения в парламенте, добавили министры.
https://1prime.ru/energy/20220320/836441138.html
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