ВЕНА, 20 мар — ПРАЙМ. Власти Австрии согласовали пакет мер на сумму 2,2 миллиарда евро для борьбы с инфляцией и ростом цен на энергию, сообщили в воскресенье министр финансов Маркус Бруннер и министр энергетики Леоноре Гевесслер. В Германии просят население экономить "каждую каплю бензина"

Министры объявили о мерах на совместной пресс-конференции. Энергетический пакет предусматривает, помимо прочего, снижение налогов на газ и электроэнергию, льготы для лиц, регулярно пользующихся общественным транспортом для поездок на работу, снижение цен и расширение видов общественного транспорта, а также поддержку инвестиций в фотоэлектрическую и ветровую энергетику.

"С помощью пакета мер на сумму 2,2 миллиарда мы немедленно помогаем тем, кто в этом нуждается. И с помощью всеобъемлющих мер по защите климата мы пошагово кладём конец зависимости от российского газа", — заявила Гевесслер.

Когда меры будут реализованы и вступят в силу, зависит от процесса одобрения в парламенте, добавили министры.