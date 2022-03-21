МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило ротацию около половины сотрудников Чернобыльской атомной электростанции, они вернулись домой. Киев отчитался перед МАГАТЭ о работах на Запорожской АЭС

"Генеральный директор (МАГАТЭ — ред.) Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что около половины сотрудников Чернобыльской АЭС смогли, наконец, смениться и вернуться в свои дома после работы на объекте, контролируемом Россией, в течение почти четырех недель", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Гросси добавил, что надеется на скорую ротацию остальных сотрудников АЭС. В воскресенье украинский "Энергоатом" сообщил, что на Чернобыльской АЭС проведена частичная ротация персонала: за день выведены 64 человека, на замену им отправились 46 добровольцев-работников станции.

Российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций, отмечали ранее в МИД РФ. Как указывали в "Росатоме", российские специалисты оказывают консультативную помощь украинским АЭС, управление и эксплуатация Чернобыльской и Запорожской АЭС осуществляются силами украинского персонала.

Как сообщали 9 марта в Минобороны РФ, украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заметил, что белорусская сторона оперативно проработала вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы. Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что Чернобыльская АЭС получает электроэнергию в штатном порядке от белорусской энергосистемы с 14 марта. Белорусское минэнерго также подтвердило 15 марта, что электроснабжение ЧАЭС полностью восстановлено, подача электроэнергии на объекты станции обеспечивается от белорусской энергосистемы.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.