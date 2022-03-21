МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В "Газпроме" сообщили, что компания поставляет газ для транзита через Украину в штатном режиме. Транзит газа через Украину 21 марта ожидается вблизи максимума

По данным компании заявки европейских потребителей на 21 марта составляют 104,7 миллиона кубометров.

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.