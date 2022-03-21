МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на торгах в понедельник держатся на уровне ниже 1200 долларов за тысячу кубометров, но опускались почти до 1100 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Транзит газа через Украину 21 марта ожидается вблизи максимума

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1182,9 доллара. Пока это ценовой максимум торгов, близкий к расчётной цене пятницы — 1194,8 доллара. Затем котировки ускорили темпы снижения, падали до 1101,5 доллара. Однако затем стоимость чуть выросла и в последние минуты колеблется в диапазоне 1115-1150 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе в конце февраля-начале марта демонстрировала сильную волатильность. Она резко выросла после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.

Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.

Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.