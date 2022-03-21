МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на торгах в понедельник держатся на уровне ниже 1200 долларов за тысячу кубометров, но опускались почти до 1100 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС

Транзит газа через Украину 21 марта ожидается вблизи максимума

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1182,9 доллара. Пока это ценовой максимум торгов, близкий к расчётной цене пятницы — 1194,8 доллара. Затем котировки ускорили темпы снижения, падали до 1101,5 доллара. Однако затем стоимость чуть выросла и в последние минуты колеблется в диапазоне 1115-1150 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе в конце февраля-начале марта демонстрировала сильную волатильность. Она резко выросла после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.

Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.

Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.