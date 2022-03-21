МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Согласно данным платформ RBP и GSA Platform, "Газпром" не стал бронировать на апрель мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа". В Турции дали оценку возможностям Европы для замены российского газа

В понедельник на аукционах предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, но "Газпром" их не заказал. Мощности через Украину, которые обычно предлагались в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки, не предлагались.

В августе, ноябре прошлого года и в марте текущего года "Газпром" не стал бронировать транзитные мощности через Польшу и допмощности через Украину на следующие кварталы.

"Ямал-Европа" и газотранспортная система Украины, наряду с "Северным потоком", составляют один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.