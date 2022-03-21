"Газпром" не забронировал мощности "Ямал-Европы" на апрель
По данным платформ RBP и GSA Platform, "Газпром" не забронировал мощности "Ямал-Европы" на апрель
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Согласно данным платформ RBP и GSA Platform, "Газпром" не стал бронировать на апрель мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа".
В понедельник на аукционах предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, но "Газпром" их не заказал. Мощности через Украину, которые обычно предлагались в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки, не предлагались.
В августе, ноябре прошлого года и в марте текущего года "Газпром" не стал бронировать транзитные мощности через Польшу и допмощности через Украину на следующие кварталы.
"Ямал-Европа" и газотранспортная система Украины, наряду с "Северным потоком", составляют один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.
https://1prime.ru/energy/20220321/836447143.html
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