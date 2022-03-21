МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть увеличили темпы роста до 5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.48 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,35%, до 113,7 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 5,06%, до 108,31 доллара. Днем нефть дорожала примерно на 3%.