На 16.48 мск цена майских фьючерсов на Brent росла до 113,7 доллара за баррель
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть увеличили темпы роста до 5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.48 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,35%, до 113,7 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 5,06%, до 108,31 доллара. Днем нефть дорожала примерно на 3%.
https://1prime.ru/energy/20220321/836449074.html
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