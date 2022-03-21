МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Портал Darik News процитировал слова премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова, согласно которым его страна не отказывается от переговоров с "Газпромом". "Газпром" не забронировал мощности "Ямал-Европы" на апрель

Ранее ряд СМИ распространили слова болгарского вице-премьера и министра финансов Асена Василева, заявившего, что ситуация с конфликтом на Украине делает невозможными переговоры с "Газпромом" о новом соглашении по поставкам газа.

Петков посетил в понедельник один из объектов строительства газопровода-интерконнектора Греция — Болгария в греческом городе Комотини. "Мы не будем отказываться от "Газпрома" в принципе, но мы должны идти на переговоры, имея более одной карты в руках", — заявил по итогам поездки Петков, слова которого приводит портал Darik News.

Премьер назвал три дополнительных варианта снабжения: помимо строящегося интерконнектора в Греции есть еще один пункт перекачки газа в Болгарию, которая, кроме того, связана газопроводом с Турцией.

В интервью греческой газете "Катимерини" Петков заявил, что Болгария не может полностью отказаться от российского газа, в случае прекращения его поставок остановится экономика страны.

Журналист поинтересовался, почему Петков заявлял, что Болгария намерена просить исключить ее из решения ЕС в случае введения эмбарго на импорт российского газа.

Премьер-министр пояснил, что многие европейские страны принимают жесткие меры против России, при этом даже Германия или Австрия, не могут полностью исключить российский газ, от которого они очень зависят.

"Мы более чем на 80% зависим от российской энергии. Поэтому, по сути, мы закроем нашу экономику", — сказал он.

Контракт с "Газпромом" на поставку газа в Болгарию истекает в 2022 году.

Петков сказал, что Болгария намерена снизить зависимость, развивая газовые проекты с Грецией.

Он пояснил, что в свете последних событий нам необходима большая диверсификация источников энергии.

"Над этим мы очень тесно работаем с премьер-министром Греции. Цель состоит в том, чтобы укрепить энергетическую связь наших стран через трубопровод IGB (Интерконнектор Греция-Болгария), чтобы Болгария имела доступ к азербайджанскому газу, а также к запасам сжиженного природного газа — СПГ — в Александруполисе", — сказал он.

По его словам, в Болгарии заинтересованы в том, чтобы "запустить" эти два варианта как можно быстрее, чтобы у страны были альтернативы.