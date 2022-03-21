МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Совет директоров Группы компаний "Россети" принял новую политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Документ утверждает цели, основные задачи и механизмы реализации. Приоритетом обозначен переход от отдельных мероприятий к системным решениям, сообщает компания.

"Из-за изменения климата ежегодно растет число опасных метеоявлений, влияющих на надежность электроснабжения. Мы видим аномальные перепады температур в ряде регионов, обильные осадки, ледяные дожди с ураганным ветром. Поэтому рост энергоэффективности — это не только инструмент снижения издержек, но и вклад в работу по минимизации климатических рисков", — пояснил генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин.

Одна из целей компании в области энергосбережения — снижение отрицательного воздействия на окружающую среду за счет уменьшения расхода топливно-энергетических ресурсов при осуществлении основных технологических процессов. "Россети" намерены применять энергоэффективные и инновационные технологии и оборудование, а также постоянно улучшать систему управления энергосбережением и повышения энергоэффективности в своих региональных подразделениях.

В качестве одного из важных механизмов реализации поставленных задач компания отмечает внедрение и развитие системы энергетического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 50001, который предполагает лучшие мировые практики управления в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Она осуществляет управление 2,4 миллиона километров линий электропередачи, 528 тысячами подстанций. Контролирующий акционер "Россетей" — государство в лице Росимущества (88,04% в уставном капитале).