МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Министры иностранных дел и обороны стран ЕС в Брюсселе не выработали единой позиции по поводу полного эмбарго на импорт нефти из России, заявила глава болгарского МИД Теодора Генчовска. Новак назвал условия роста цен на нефть до $500 за баррель

Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько реалистично введение такого эмбарго и какие меры в этой связи готова предпринять Россия, заявил, что эмбарго на поставки российской нефти очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих", такое решение ударит по всем.

"Единой позиции нет! Вы знаете, что Болгария не поддерживает такого рода санкции на данном этапе", — приводит слова Генчовской Болгарское национальное радио (БНР).

По ее словам, на встрече также обсуждались дальнейшие санкции против олигархов, а также исключение из системы SWIFT всех российских банков.

"Думаю, что к концу недели коллеги разберутся в деталях, чтобы наши лидеры могли принять решение", — добавила Генчовска.

Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.