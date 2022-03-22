МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Херсонская область заинтересована в поставках горюче-смазочных материалов и медикаментов из Крыма, предлагая для сбыта в республику сельскохозяйственную продукцию, ведется диалог, сообщил РИА Новости заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.

По его словам, понимание необходимости восстановления торгово-экономических отношений Крыма с приграничной Херсонской областью обоюдно. "Диалог ведется по различным направлениям. В частности, это касается поставок в Херсонскую область необходимого количества горюче-смазочных материалов, а также ряда необходимых товаров, в первую очередь медикаментов", — сказал он.

Кроме того, по словам Степанова, взаимный интерес представляют отношения в сельскохозяйственной отрасли. "Херсонских аграриев интересует сбыт своей продукции в Крыму. Республиканские власти с интересом рассматривают такие предложения, при этом одним из условий таких поставок является качество предлагаемого продукта", — отметил он.

Степанов добавил, что налаживание процесса торговли между двумя регионами является актуальным, особенно в период подготовки к проведению курортного сезона на полуострове. Разнообразие сельскохозяйственной продукции благоприятно скажется на стабилизации розничной торговли в местах отдыха, подчеркнул он. Пока же, по его информации, Крым отправляет для жителей Херсонской области гуманитарную помощь.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Вооруженные силы РФ взяли Херсон под полный контроль 2 марта. По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, были проведены переговоры с администрацией города по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.