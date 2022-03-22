ТОКИО, 22 мар — ПРАЙМ. Полный отказ от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках проекта "Сахалин-2", где японские корпорации Mitsui и Mitsubishi совокупно владеют 22,5% акций, добавил бы 35% к стоимости импортируемого Японией СПГ, пишет японское издание "Никкэй".

Газета поясняет, что в 2021 году Японией было импортировано СПГ на сумму 4,3 триллиона иен (35,86 миллиарда долларов). На импортированный СПГ в рамках проекта "Сахалин-2" было затрачено 300 миллиардов иен (2,5 миллиарда долларов).

При расчете издания цена за миллион британских тепловых единиц / MMBtu по контракту в рамках проекта оценивается примерно в 10 долларов США. В то же время на фоне событий на Украине цена на поставку СПГ в Азию на спотовом рынке подскакивала до 60 долларов США за за миллион британских тепловых единиц / MMBtu.

Таким образом, в случае полного отказа от поставок СПГ в рамках проекта "Сахалин-2" в Японию и заменой его СПГ по спотовым контрактам Токио пришлось бы заплатить не 300 миллиардов иен (2,5 миллиарда долларов), а 1,8 триллиона иен (15,01 миллиарда долларов). То есть, итоговая стоимость импортированного в 2021 году СПГ выросла бы с 4,3 триллиона иен (35,86 миллиарда долларов) до 5,8 триллиона иен (48,38 миллиарда долларов), что составляет рост примерно в 35%.

"Спотовая цена может в будущем увеличиться еще больше, а увеличение итоговых затрат будет отражено в повышении счетов на электроэнергию и газ, что в итоге ляжет на плечи потребителей", — отмечается в статье издания.

В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор-компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.

Компания Shell 28 февраля в свете событий на Украине объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью", предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в проекте "Северный поток 2".