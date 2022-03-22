МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. В "Газпроме" сообщили, что компания во вторник поставляет газ для транзита через Украину в штатном режиме. Транзит газа через Украину 22 марта ожидается вблизи максимума

Отмечается, что заявки европейских потребителей на 22 марта составляют 108 миллионов кубометров.

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.