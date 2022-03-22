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В "Газпроме" оценили ситуацию с транзитом газа через Украину 22 марта
Энергетика
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. В "Газпроме" сообщили, что компания во вторник поставляет газ для транзита через Украину в штатном режиме. Отмечается, что заявки европейских потребителей на 22 марта составляют... ПРАЙМ, 22.03.2022
энергетика, экономика, новости, газ, транзит газа через украину, газпром, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. В "Газпроме" сообщили, что компания во вторник поставляет газ для транзита через Украину в штатном режиме.
Отмечается, что заявки европейских потребителей на 22 марта составляют 108 миллионов кубометров.
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.