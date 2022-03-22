В Минэнерго оценили сроки работы электроэнергетики без импортозамещения
Замминистра энергетики: электроэнергетика сможет проработать без импортозамещения еще два года
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Электроэнергетика России ещё порядка двух лет сможет работать без импортозамещения, не снижая качества и надёжности энергоснабжения, заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в ходе выступления на форуме "Электрические сети".
По словам замминистра, у отечественной промышленности есть два года задела на то, чтобы обеспечить импортозамещения для нужд отрасли.
"Два года есть, чтобы наша промышленность встала, отряхнулась, посмотрела и обеспечила импортозамещение", — сказал Грабчак.
"Два года есть. Два года энергетика на тех ресурсах, которые есть сейчас, выдержит без снижения качества и надежности энергоснабжения", — уточнил он.
https://1prime.ru/energy/20220322/836458431.html
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