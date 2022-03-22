МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС могут договориться на текущей неделе о совместных покупках газа и сжиженного природного газа (СПГ), пишет агентство Рейтер со ссылкой на проект заявления саммита. Шольц: позиция Германии по эмбарго на нефть из России неизменна

"В преддверии следующей зимы государства-члены и комиссия будут в срочном порядке проводить работу над совместной закупкой газа, СПГ и водорода", — пишет агентство со ссылкой на проект заявления саммита 24-25 марта.

Согласно проекту, страны договорились о координации мер по заполнению хранилищ и намерены начать "как можно скорее", сообщило агентство. Лидеры также рассматривают новые меры защиты потребителей от роста цен на энергию и обсудят, как потенциально "оптимизировать" функционирование энергетических рынков, пишет агентство. Они также попросят комиссию принять для этого "необходимые инициативы", говорится в проекте.

Ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.