МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Правительство Японии призвало жителей девяти префектур, включая Токио, сохранять режим экономии электроэнергии из-за ее дефицита.

"В районе, который обеспечивает электроэнергией компания Tohoku Electric Power, напряжение ситуации снизилось и режим тревоги в связи с энергообеспечением снимается. Для районов из зоны энергообеспечения компании TEPCO в связи с низкими температурами и высокой потребностью в электричестве просим продолжить режим экономии электроэнергии", — говорится в сообщении.

Власти также поблагодарили население "за усилия по экономии электроэнергии", благодаря которым "остановки подачи электричества удалось избежать".

Из-за резкого похолодания и снега в Токио и восьми ближайших префектурах, а также на всей северной части острова Хонсю, где в прошлый четверг произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3, правительство объявило тревогу по энергообеспечению на фоне того, что после стихийного бедствия не все теплоэлектростанции восстановили работу в полном объеме. Население призвали экономить электроэнергию. Существовала угроза отключения электричества.