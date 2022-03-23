Новак заявил о стабильной работе российского ТЭК
ТЭК РОССИИ РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО, ВЕДЕТ ПОСТАВКИ НА МИРОВОЙ РЫНОК, НЕСМОТРЯ НА САНКЦИИ И ФАКТИЧЕСКИ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ВОЙНУ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН — НОВАК
https://1prime.ru/energy/20220323/836468330.html
Санкции против РФ
"Атакующий вепрь". Эксперты выделили пять классов санкций против России
Повышение цен в России
Аналитики прогнозируют значительное подорожание перелетов по России
Торги
Азиатские биржи в основном растут вслед за рынками США
Дедолларизация
В Китае назвали точку отсчета краха доллара
Экономика в период санкций
Эксперт оценил масштаб кризиса в России
Цены на бензин
Экономист дал прогноз, сколько будет стоить бензин к концу года
Нефть
Западня. Что поможет России выдержать нефтяное эмбарго
Налоги
ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов для россиян
ТЭК РОССИИ РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО, ВЕДЕТ ПОСТАВКИ НА МИРОВОЙ РЫНОК, НЕСМОТРЯ НА САНКЦИИ И ФАКТИЧЕСКИ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ВОЙНУ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН — НОВАК
https://1prime.ru/energy/20220323/836468330.html
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