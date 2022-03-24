МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Самым действенным способом экономии электроэнергии остается разумное потребление. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор ПАО "Европейская Электротехника" Илья Каленков.

Жители планеты 26 марта в очередной раз смогут на час выключить свет и электроприборы в рамках акции "Час Земли". И хотя акция нацелена на бережное отношение к природе, а не на экономию электричества, задуматься о последнем все же не помешает. Экономист Гришунин предупредил о двух рисках на рынке недвижимости России

В этом году акция будет проводится в 14 раз. Накопленная с 2009 года практика проведения акции "Час Земли" в России показала, что одновременное добровольное отключение электроэнергии в квартирах, торговых, развлекательных, офисных комплексах в рамках "Часа Земли" не отражается на надежности работы Единой энергосистемы России", — отмечает "Системного оператора ЕЭС" (диспетчер российской энергосистемы).

Акция проводится по стране не одновременно, а в разных часовых зонах по местному времени. Изменение уровня потребляемой мощности, которое наблюдается во время проведения акции, "Системный оператор" называет незначительным и проводит балансировку энергосистемы в автоматическом режиме, то есть без непосредственного участия диспетчеров.

Между тем, оператору электрических систем в России — компании "Россети" участие в акции позволило сэкономить конкретные киловатты. В 2021 году в акции приняли участие 2075 объектов компании. "На 60 минут было отключено освещение административных зданий и подстанций в объёме, не влияющем на производственную деятельность и безопасность. Компании группы "Россети" сэкономили 17,7 тысячи кВт.ч электроэнергии", — посчитали в "Россетях". Для сравнения — среднее потребление электроэнергии в обычной квартире за месяц составляет примерно 150 кВт.ч.

Впрочем, экономить электроэнергию имеет смысл не только в рамках специальных акций. Наиболее распространенным способом экономии сокращения потребления электроэнергии считается замена лампочек на энергосберегающие, но финансовой выгоды здесь не получить. "Как показывает практика, все светодиодные лампочки, а они практически все иностранного производства, декларируют срок службы 20-30 тысяч часов, но в реальности столько не служат. Поэтому если сопоставить срок службы замененных лампочек, потраченные на их приобретение средства и сэкономленные за счет сокращения потребления энергии деньги, то выгода, как правило, сводится к нулю", — говорит Каленков.

Самым рабочим способом экономии остается разумное потребление. Эксперт подчеркнул, что "все банальные вещи типа "уходя, гасите свет", "используйте электрические радиаторы, теплые полы не на постоянной основе, а в экономичном режиме", действительно позволяют сэкономить".

Не стоит забывать об уровне потребления электроэнергии при выборе бытовой техники. Все электрические приборы маркируются латинскими буквами от A+++ до G. В целях экономии энергии эксперты советуют выбирать технику с низким классом энергопотребления, маркированную A и B.