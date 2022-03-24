МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Выброс угля и газа с обрушением породы произошел на шахте "Осинниковская" в Кузбассе, предварительно, под завалами находится один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Около 4 утра на шахте "Осинниковская" в Кемеровской области произошел выброс угля и газа с обрушением породы без последующего взрыва и возгорания. Предварительно, под завалами находится один человек", — сказал собеседник агентства.

На поверхность, по его данным, вышло 73 человека. Ориентировочно, еще 315 поднимаются.

На место ЧП выехали два отделения военизированной горноспасательной части.