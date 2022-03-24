Выброс угля и газа с обрушением породы произошел на шахте "Осинниковская"
Выброс угля и газа с обрушением породы произошел на шахте "Осинниковская" в Кузбассе
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Выброс угля и газа с обрушением породы произошел на шахте "Осинниковская" в Кузбассе, предварительно, под завалами находится один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Около 4 утра на шахте "Осинниковская" в Кемеровской области произошел выброс угля и газа с обрушением породы без последующего взрыва и возгорания. Предварительно, под завалами находится один человек", — сказал собеседник агентства.
На поверхность, по его данным, вышло 73 человека. Ориентировочно, еще 315 поднимаются.
На место ЧП выехали два отделения военизированной горноспасательной части.
https://1prime.ru/energy/20220324/836476981.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.