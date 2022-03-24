МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Индийская государственная нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation (IOC) в среду купила 3 миллиона баррелей российской нефти марки Urals и 2 миллиона баррелей западноафриканской нефти в рамках тендера с поставкой в мае. Об этом сообщило издание Deccan Herald со ссылкой на источники. Индийская Nayara Energy купила 1,8 миллиона баррелей российской нефти

Согласно информации издания, нефть марки Urals приобретена у трейдера Vitol на условиях поставки со "скидкой".

Это уже вторая покупка нефти Urals компанией Indian Oil Corporation за последнее время. Ранее в этом месяце компания закупила аналогичные объемы Urals у Vitol для поставки в мае.

Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, выступая на прошлой неделе в верхней палате парламента, заявил, что сейчас ведутся переговоры по различным вопросам покупки российской нефти. Как сообщала газета New Indian Express, так он ответил на просьбу прокомментировать информацию из СМИ, что Россия предложила продавать свою нефть и другое сырье по сниженным ценам с оплатой в рупиях и рублях. Позднее газета Business Standard со ссылкой на источники сообщила, что Индия может импортировать до 15 миллионов баррелей сырой нефти из России.