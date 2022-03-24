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2022-03-24T11:14:50+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220324/836479436.html

Германия не готова ввести эмбарго на российские энергоресурсы

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ГЕРМАНИЯ ВСЕ ЕЩЕ НЕ В СОСТОЯНИИ НЕМЕДЛЕННО ВВЕСТИ ЭМБАРГО НА УГОЛЬ, НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РОССИИ — ГЛАВА МИНЭКОНОМИКИ ФРГ ПРАЙМ, 24.03.2022

энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60