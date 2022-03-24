Германия не готова ввести эмбарго на российские энергоресурсы
ГЕРМАНИЯ ВСЕ ЕЩЕ НЕ В СОСТОЯНИИ НЕМЕДЛЕННО ВВЕСТИ ЭМБАРГО НА УГОЛЬ, НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РОССИИ — ГЛАВА МИНЭКОНОМИКИ ФРГ
https://1prime.ru/energy/20220324/836479436.html
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ГЕРМАНИЯ ВСЕ ЕЩЕ НЕ В СОСТОЯНИИ НЕМЕДЛЕННО ВВЕСТИ ЭМБАРГО НА УГОЛЬ, НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РОССИИ — ГЛАВА МИНЭКОНОМИКИ ФРГ
https://1prime.ru/energy/20220324/836479436.html
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