МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. "Лукойл" расширяет сеть АЗС в Москве: 23 марта приобрел 100% в ООО ТК "ЕКА" и ООО "ЕКА-ПРОЦЕССИНГ", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. ﻿Бензин и дизтопливо подешевели в рознице вторую неделю подряд

Топливная компания "ЕКА" зарегистрирована в 2016 году. Согласно информации на сайте компании, владеет 85 заправками в Москве и Московской области. "ЕКА-ПРОЦЕССИНГ" зарегистрирована в 2002 году, обслуживает топливные карты.

Сумма сделки не раскрывается. "Лукойл" на соответствующий вопрос не ответил.