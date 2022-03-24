"Лукойл" купил топливную компанию "ЕКА" для расширения сети заправок в Москве
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. "Лукойл" расширяет сеть АЗС в Москве: 23 марта приобрел 100% в ООО ТК "ЕКА" и ООО "ЕКА-ПРОЦЕССИНГ", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Топливная компания "ЕКА" зарегистрирована в 2016 году. Согласно информации на сайте компании, владеет 85 заправками в Москве и Московской области. "ЕКА-ПРОЦЕССИНГ" зарегистрирована в 2002 году, обслуживает топливные карты.
Сумма сделки не раскрывается. "Лукойл" на соответствующий вопрос не ответил.
https://1prime.ru/energy/20220324/836480927.html
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