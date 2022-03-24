МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Американские производители сжиженного природного газа задействовали все имеющиеся у них мощности для экспортных поставок в Европу и работают над их расширением, чтобы поддержать клиентуру в разгар энергетического кризиса из-за событий на Украине, сообщила РИА Новости пресс-секретарь отраслевой ассоциации Дафна Магнусон.

Газета Financial Times ранее сообщила, что США завершают проработку планов экспорта в Евросоюз до 15 миллиардов кубометров СПГ к концу 2022 года для частичного замещения российских энергоносителей.

"Мы были крупнейшим поставщиком СПГ в Европу на протяжении их энергетического кризиса и подтверждаем готовность помогать нашим клиентам. Этой зимой мы задействовали все наши экспортные возможности и сейчас добавляем дополнительные объемы за счет лицензий, одобренных министерством энергетики", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что участники американской Ассоциации поставщиков природного газа рассчитывают вскоре получить от властей дополнительные производственные лицензии.