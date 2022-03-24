МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби опроверг сообщения СМИ, будто Катар достиг соглашения с Германией о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) в страну на фоне противостояния Запада с Россией.

После визита в Доху в конце прошлой недели вице-канцлера, министра экономики и защиты окружающей среды Германии Роберта Хабека в СМИ появились сообщения, будто две страны договорились о поставках СПГ из Катара в Германию.

"Мы еще не договорились о долгосрочном соглашении с Германией, но готовы обсудить с компаниями, с которыми ведем этот разговор, возможное заключение долгосрочного соглашения на поставки, но это коммерческое соглашение между коммерческими структурами", — отметил он в интервью CNN.

Ранее в нефтегазовой госкомпании Катара QatarEnergy, которую возглавляет госминистр, сообщили РИА Новости, что во время визита вице-канцлера в Доху немецкая сторона подтвердила реализацию плана по ускоренному развитию инфраструктуры по приему СПГ, ставшего приоритетным в политике страны.

Как написал в Twitter бывший премьер-министр Катара Хамад бен Джасем Аль Тани, который на протяжении долгого времени был очень влиятельным в стране политиком, странам Персидского залива стоит воспользоваться моментом и насущной потребностью стран Евросоюза в их энергоресурсах, чтобы потребовать от ЕС создания совместной зоны свободной торговли, от которой Евросоюз отказывался долгое время, исходя из своих интересов.