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2022-03-24T19:18:42+03:00
2022-03-24T19:18:42+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220324/836486719.html
Премьер Словении заявил, что Европа не будет покупать газ за рубли
Энергетика
Новости
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В Европе не будут платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Словении Янез Янша. "Никто не будет платить в рублях", — сказал он журналистам в Брюсселе. ПРАЙМ, 24.03.2022
энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В Европе не будут платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.
"Никто не будет платить в рублях", — сказал он журналистам в Брюсселе.