2022-03-24T19:18:42+03:00

2022-03-24T19:18:42+03:00

2022-03-24T19:18:42+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220324/836486719.html

Премьер Словении заявил, что Европа не будет покупать газ за рубли

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

В Европе не будут платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Словении Янез Янша. "Никто не будет платить в рублях", — сказал он журналистам в Брюсселе. ПРАЙМ, 24.03.2022

энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60