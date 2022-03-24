СМИ: США отправят в Европу 15 миллиардов кубометров газа
СМИ: США готовят план по поставке до 15 млрд кубометров СПГ в ЕС к концу 2022 года
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. США завершают работу над планом, направленном на поставку до 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз к концу 2022 году, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленных лиц.
Окончательный объем поставок будет зависеть от коммерческих контрактов, пишет газета.
Сообщается, что президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделают соответствующее заявление в пятницу.
https://1prime.ru/energy/20220324/836487171.html
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