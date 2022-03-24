МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. США завершают работу над планом, направленном на поставку до 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз к концу 2022 году, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленных лиц.

Окончательный объем поставок будет зависеть от коммерческих контрактов, пишет газета.

Сообщается, что президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделают соответствующее заявление в пятницу.