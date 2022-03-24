2022-03-24T20:12:16+03:00

2022-03-24T20:12:16+03:00

2022-03-24T20:12:16+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220324/836487268.html

СМИ со ссылкой на главу: Nord Stream 2 подаст заявление о банкротстве

Энергетика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

КОМПАНИЯ NORD STREAM 2 ПОДАСТ ЗАЯВЛЕНИЕ НА БАНКРОТСТВО В ШВЕЙЦАРИИ — ГАЗЕТА СО ССЫЛКОЙ НА ГЛАВУ ФИРМЫ ВАРНИГА ПРАЙМ, 24.03.2022

энергетика, новости

https://1prime.ru/i/logo/social_logo.png

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60