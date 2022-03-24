СМИ со ссылкой на главу: Nord Stream 2 подаст заявление о банкротстве
КОМПАНИЯ NORD STREAM 2 ПОДАСТ ЗАЯВЛЕНИЕ НА БАНКРОТСТВО В ШВЕЙЦАРИИ — ГАЗЕТА СО ССЫЛКОЙ НА ГЛАВУ ФИРМЫ ВАРНИГА
https://1prime.ru/energy/20220324/836487268.html
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КОМПАНИЯ NORD STREAM 2 ПОДАСТ ЗАЯВЛЕНИЕ НА БАНКРОТСТВО В ШВЕЙЦАРИИ — ГАЗЕТА СО ССЫЛКОЙ НА ГЛАВУ ФИРМЫ ВАРНИГА
https://1prime.ru/energy/20220324/836487268.html
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