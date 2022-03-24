МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Требование России об осуществлении рублевых расчетов за поставки газа в недружественные страны приведет к росту мировых цен на энергоносители, так как внушает неуверенность игрокам на рынке, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора штата) Райан Ситтон.

В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом планируется продолжить поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах. Россия поставляет в Европу около 40% всего потребляемого ей газа.

"Я не думаю, что это решение окажет огромное влияние на цену на нефть или рынок энергоносителей. Оно просто добавляет еще одну сложность, а все эти сложности в совокупности действительно приводят к увеличению стоимости, поскольку, чем больше людей ощущают неуверенность, тем выше становятся цены", — сказал Ситтон, комментируя недавнее решение российского руководства.

Вместе с тем, по его мнению, сегодня "практически невозможно просто полностью убрать российский газ с европейского рынка", так как тот составляет слишком большую долю от потребляемого в Европе "голубого топлива".

"Сейчас они могут попытаться заменить значительную его часть. США могут начать больше экспортировать. Австралия поставляет много газа в Китай. Таким образом, европейские страны могут принять решение перенаправить экспорт своего газа на внутренние рынок, тем самым заменив часть российского. Однако на практике не существует реального способа заменить весь его объем", — добавил бывший глава техасского нефтяного регулятора.