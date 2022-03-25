"Коммерсант": "Новатэк" заморозил все свои крупные проекты, сконцентрировавшись на "Арктик СПГ 2"
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. "Новатэк" заморозил работы по всем своим перспективным проектам, кроме первой линии завода по сжижению газа "Арктик СПГ 2", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Ранее TotalEnergies, владеющая крупной долей "Новатэка", сообщила о своём решении постепенно приостанавливать свою деятельность в России и прекращать инвестиции в российские проекты, в частности "Арктик СПГ 2". Такие решения энергетический гигант принял из-за ситуации на Украине.
"Новатэк" из-за санкций уже столкнулся со сложностями при привлечении внешнего финансирования для "Арктик СПГ 2", поскольку в нем активно участвовали попавшие под санкции ВЭБ.РФ, "Открытие" и Сбербанк, пишет "Коммерсант". Также танкеры со спотовыми грузами "Новатэка" не могли войти в европейские порты, а покупатели в ЕС отказываются от их покупки, хотя формально санкций на покупку российского газа нет.
По состоянию на конец 2021 года "Арктик СПГ 2" был профинансирован на 57%, сообщает издание. Пока неясно, что будет с долей участия TotalEnergies и кто покроет выпавшие объемы финансирования. "Коммерсант" предполагает, что TotalEnergies может согласиться на снижение своей доли пропорционально уже осуществленным инвестициям в пользу других акционеров. В ином случае TotalEnergies может остаться без возможности получать дивиденды и без своего представителя в органах управления "Арктик СПГ 2".
"Арктик СПГ 2" — второй крупный проект "Новатэка" по экспорту СПГ после завода "Ямал СПГ" мощностью 16,5 миллиона тонн в год, запущенного в 2017 году. За ними должны были последовать "Обский ГХК" и "Обский СПГ" — теперь, по данным газеты, эти проекты поставлены на паузу.
https://1prime.ru/energy/20220325/836491932.html