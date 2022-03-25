МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. "Новатэк" заморозил работы по всем своим перспективным проектам, кроме первой линии завода по сжижению газа "Арктик СПГ 2", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Япония выразила интерес к российским проектам на Сахалине

Ранее TotalEnergies, владеющая крупной долей "Новатэка", сообщила о своём решении постепенно приостанавливать свою деятельность в России и прекращать инвестиции в российские проекты, в частности "Арктик СПГ 2". Такие решения энергетический гигант принял из-за ситуации на Украине.

"Новатэк" из-за санкций уже столкнулся со сложностями при привлечении внешнего финансирования для "Арктик СПГ 2", поскольку в нем активно участвовали попавшие под санкции ВЭБ.РФ, "Открытие" и Сбербанк, пишет "Коммерсант". Также танкеры со спотовыми грузами "Новатэка" не могли войти в европейские порты, а покупатели в ЕС отказываются от их покупки, хотя формально санкций на покупку российского газа нет.

По состоянию на конец 2021 года "Арктик СПГ 2" был профинансирован на 57%, сообщает издание. Пока неясно, что будет с долей участия TotalEnergies и кто покроет выпавшие объемы финансирования. "Коммерсант" предполагает, что TotalEnergies может согласиться на снижение своей доли пропорционально уже осуществленным инвестициям в пользу других акционеров. В ином случае TotalEnergies может остаться без возможности получать дивиденды и без своего представителя в органах управления "Арктик СПГ 2".

"Арктик СПГ 2" — второй крупный проект "Новатэка" по экспорту СПГ после завода "Ямал СПГ" мощностью 16,5 миллиона тонн в год, запущенного в 2017 году. За ними должны были последовать "Обский ГХК" и "Обский СПГ" — теперь, по данным газеты, эти проекты поставлены на паузу.