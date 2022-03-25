МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Ведение санкций против энергетического сектора России не представляется возможным, считает президент Румынии Клаус Йоханнис.

Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС

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Он отметил, что страны ЕС находятся в разной зависимости от российских энергоресурсов.

"Мы прекрасно знаем, что в Европейском союзе есть государства, которые относительно мало зависят от российского газа или российской нефти, но есть государства, которые почти полностью зависят от российского газа и нефти", — заявил Йоханнис в ходе пресс-конференции.

"Понятно, что на данный момент вводить санкции в этой сфере нереально", — добавил он и подчеркнул, что ограничения ударят по европейским странам сильнее, чем по самой России.

При этом Румыния уже начала постепенный уход от поставок энергоресурсов из РФ и переход на возобновляемую энергетику, но намерена делать это плавно.

Газовая труба.

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Венгрия также выступает против расширения антироссийских санкций на энергоносители, поскольку это может привести к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайший срок. Президент страны Виктор Орбан заявил, что не поддерживает такие меры, поскольку это противоречит интересам венгров, а также означает, что страну "заставят заплатить цену войны".

"Некоторые страны снова предложили распространить санкции на энергию, уголь, газ и нефть — в обсуждении по видеосвязи принял участие президент Украины, который тоже просил нас об этом. Мы это обдумали и отвергли, с учетом того, что в Венгрию 85% газа и 60% нефти поступают из России", — сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская организация).

"К счастью, некоторые другие страны приводили аналогичные аргументы, так что здравый смысл возобладал, и газ и нефть продолжат поступать в Венгрию", — сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

Позже президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. В целом европейские политики говорят, что пока не готовы полностью отказаться от нефти из России.